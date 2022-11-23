С признаками фальсификата! Роскачество составило черный список минеральной воды

В Роскачестве провели масштабное исследование рынка упакованной питьевой воды. В числе прочего специалисты проверили столовую минеральную воду.
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Для лабораторных опытов были закуплены товары 21 торговой марки. Часть образцов не устроила экспертов.
Например, в воде «Солнышко ясное» AquaKids содержание хлоридов и сульфатов было выше заявленного в маркировке, а содержание магния — ниже, что может говорить о фальсификации товара.
Подобные нарушения были выявлены также у товаров брендов: Evian (вода минеральная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая), Mever («Спорт»), Petroglyph, Vittel, «Архызская», «БухарДон», «Карельская жемчужина», «Лучезарная» и «Эльбрус».
Помимо признаков фальсификации специалистам не понравилось, что информация о группе продукции в маркировке может вводить потребителей в заблуждение относительно пользы воды.