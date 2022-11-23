С признаками фальсификата! Роскачество составило черный список минеральной воды

В Роскачестве провели масштабное исследование рынка упакованной питьевой воды. В числе прочего специалисты проверили столовую минеральную воду.

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Для лабораторных опытов были закуплены товары 21 торговой марки. Часть образцов не устроила экспертов.

Например, в воде «Солнышко ясное» AquaKids содержание хлоридов и сульфатов было выше заявленного в маркировке, а содержание магния — ниже, что может говорить о фальсификации товара.