Есть риск отравления! Покупателей «Магнита» и «Пятерочки» предупредили об опасных конфетах

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева предупредила россиян о рисках при покупке развесных конфет.
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Конечно, такой способ приобретения сладостей очень удобен. Товары на развес есть во многих популярных магазинах, включая «Магниты» и «Пятерочки». Их можно купить ровно столько, сколько нужно. Однако существует большая вероятность взять просроченные конфеты.
По словам Васильевой, в лотках со сладостями часто теряются этикетки. Иногда это происходит случайно, а иногда продавцы делают это специально, поскольку без этикетки узнать срок годности почти невозможно.
«Даже если в магазине есть вырезка с коробки со всей информацией, то нельзя быть уверенным, что все конфеты именно из этой партии. К сожалению, выход тут только один: не покупать развесные конфеты, либо искать те, на каждой из которых набита нужная информация», — рассказала эксперт порталу «А теперь внимание!».