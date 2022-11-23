Есть риск отравления! Покупателей «Магнита» и «Пятерочки» предупредили об опасных конфетах

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева предупредила россиян о рисках при покупке развесных конфет.

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Конечно, такой способ приобретения сладостей очень удобен. Товары на развес есть во многих популярных магазинах, включая «Магниты» и «Пятерочки». Их можно купить ровно столько, сколько нужно. Однако существует большая вероятность взять просроченные конфеты.

По словам Васильевой, в лотках со сладостями часто теряются этикетки. Иногда это происходит случайно, а иногда продавцы делают это специально, поскольку без этикетки узнать срок годности почти невозможно.