Сбербанк отменил пластиковые карточки: «Мир» можно выбросить в утиль за ненадобностью

Национальная банковская система «Мир» на территории РФ практически вне конкуренции. Однако ее может потеснить электронная, которая вновь восстановилась в Сбербанке.

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Финансово-кредитная организация на полном серьезе предложила вместо пластиковых карт «Мир» использовать бесконтактную платежную систему SberPay, то есть виртуальную.

Таким образом привычные всем карточки могут стать фактически бесполезными. Для того, чтобы воспользоваться SberPay от Сбербанка, нужно всего лишь скачать новую версию приложения «Сбербанк Онлайн».

Источник: akket.com.