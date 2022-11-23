Можно смело брать, в ней нет хлора: Роскачество назвало лучшую минеральную воду

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперты проверили продукцию 21 производителя.

В Роскачестве провели масштабное исследование рынка упакованной питьевой воды. В числе прочего специалисты проверили столовую минеральную воду.

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Для лабораторных опытов были закуплены товары 21 торговой марки. Часть образцов полностью устроила экспертов по всем параметрам. 

В список лидеров вошла продукция: Aro, «Жемчужина Байкала» (Baikal Pearl), Evian (вода минеральная, природная, питьевая, столовая), «Вкусвилл», «Горная вершина», «Легенда гор Архыз», «Сенежская», «Серебряная» и «Спеленок».

Эти товары были признаны полностью безопасными по гидрохимическим показателям. В них не обнаружили опасных для здоровья веществ.

Вода брендов-лидеров не была хлорирована, а количество минералов и микроэлементов соответствовало данным в маркировке. 

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