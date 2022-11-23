Уже с 1 января — дождались! Россиянам назвали конкретные даты индексации пенсий в 2023 году

Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с пособиями по старости. Так, индексировать пенсии и социальные выплаты планируют в 2023 году. Все будет исполнено в соответствии с учетом инфляции.
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Говоря об индексации, чиновник дала понять, что увеличение начислений будет производиться сразу же после наступления нового года.
Так, уже с 1 января будут увеличены страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 4,8 %. Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля 2023 года на 3,3%.
Кроме того, по общим правилам, в октябре произойдет увеличение пенсий для военных пенсионеров.
«Военные пенсии увеличатся в целом на 10,5 % как за счет увеличения денежного довольствия пенсионеров, так и за счет индексации самих пенсий», — уточнила Светлана Бессараб.
По материалам «ФедералПресс».