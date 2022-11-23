Надо брать! Где можно купить детские наборы конфет и печенья вполцены — скидки до 49%

Запасливые россияне потихоньку начинают скупать детские наборы с конфетами в преддверии Новогодних праздников. Зачастую, дело не обходится одной коробкой, поэтому россияне ищут самые выгодные предложения с разумными ценами. Так, ряд популярных продовольственных сетей выставили вполне адекватные ценники.
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Самым экономным удается купить подарочные наборы с конфетами и печеньем почти вдвое дешевле. Сравним ценники в супермаркетах.
К примеру, в «Перекрестке» кондитерские изделия Konti Timi (200 граммов) можно купить за 200 рублей, печенье Regnum в новогодней банке продается со скидкой в 49% — 190 рублей за 150 граммов.
В «Магните» набор Take a Bite сейчас можно взять за 260 рублей, когда обычная цена 330 рублей.
Новогодний мешок со сладостями Konti (700 граммов) в «Перекрестке-Экспресс» продается со скидкой в 21% — 600 рублей. Почти за половину стоимости можно купить новогодний подарок «Аленка», который выпускает «Красный Октябрь».
По материалам Vnimanie.pro.