Надо брать! Где можно купить детские наборы конфет и печенья вполцены — скидки до 49%

Запасливые россияне потихоньку начинают скупать детские наборы с конфетами в преддверии Новогодних праздников. Зачастую, дело не обходится одной коробкой, поэтому россияне ищут самые выгодные предложения с разумными ценами. Так, ряд популярных продовольственных сетей выставили вполне адекватные ценники.

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Самым экономным удается купить подарочные наборы с конфетами и печеньем почти вдвое дешевле. Сравним ценники в супермаркетах.

К примеру, в «Перекрестке» кондитерские изделия Konti Timi (200 граммов) можно купить за 200 рублей, печенье Regnum в новогодней банке продается со скидкой в 49% — 190 рублей за 150 граммов.