Экономные, мотайте на ус! В Сбере объяснили, как с выгодой оплачивать покупки в Fix Price

Сбербанк поделился простым, но проверенным лайфхаком для тех, кто по настоящему любит экономить. Это метод в первую очередь подойдет тем россиянам, которые пользуются безналичным способом оплаты товаров в Fix Price.

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Так, в супермаркете был запущен сервис SberPay QR, который предусматривает бесконтактную оплату с помощью QR-кода в мобильном приложении банка.

Это идеальное решение для тех, кто забыл дома наличные и банковскую карту. Их отсутствие не помешает приобрести нужные товары, если с собой есть смартфон с установленным приложением СберБанк Онлайн.