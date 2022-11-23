Экономные, мотайте на ус! В Сбере объяснили, как с выгодой оплачивать покупки в Fix Price

Fix Price. Фото: Global Look Press

Можно обойтись и без карты, и без наличных.

Сбербанк поделился простым, но проверенным лайфхаком для тех, кто по настоящему любит экономить. Это метод в первую очередь подойдет тем россиянам, которые пользуются безналичным способом оплаты товаров в Fix Price.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, в супермаркете был запущен сервис SberPay QR, который предусматривает бесконтактную оплату с помощью QR-кода в мобильном приложении банка.

Это идеальное решение для тех, кто забыл дома наличные и банковскую карту. Их отсутствие не помешает приобрести нужные товары, если с собой есть смартфон с установленным приложением СберБанк Онлайн.

Кстати, не стоит забывать и о системе лояльности. Так, расплачиваться QR-кодом именно в Fix Price не только удобно, надежно и безопасно, но еще и выгодно.

«Во-первых, 1% от стоимости товара вернется на карту в виде бонусов СберСпасибо. Во-вторых, при первой покупке от 300 рублей вас ожидает промокод на бесплатную подписку СберПрайм на 3 месяца», — поделился директор дивизиона «Эквайринг» Сбера Дмитрий Малых.

По материалам Vnimanie.pro.

Читайте также