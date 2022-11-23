Экономные, мотайте на ус! В Сбере объяснили, как с выгодой оплачивать покупки в Fix Price

Сбербанк поделился простым, но проверенным лайфхаком для тех, кто по настоящему любит экономить. Это метод в первую очередь подойдет тем россиянам, которые пользуются безналичным способом оплаты товаров в Fix Price.
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Так, в супермаркете был запущен сервис SberPay QR, который предусматривает бесконтактную оплату с помощью QR-кода в мобильном приложении банка.
Это идеальное решение для тех, кто забыл дома наличные и банковскую карту. Их отсутствие не помешает приобрести нужные товары, если с собой есть смартфон с установленным приложением СберБанк Онлайн.
Кстати, не стоит забывать и о системе лояльности. Так, расплачиваться QR-кодом именно в Fix Price не только удобно, надежно и безопасно, но еще и выгодно.
«Во-первых, 1% от стоимости товара вернется на карту в виде бонусов СберСпасибо. Во-вторых, при первой покупке от 300 рублей вас ожидает промокод на бесплатную подписку СберПрайм на 3 месяца», — поделился директор дивизиона «Эквайринг» Сбера Дмитрий Малых.
По материалам Vnimanie.pro.