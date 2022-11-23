Не откладывайте вопросы здоровья! Победительница «Битвы экстрасенсов» дала советы на новолуние 24 ноября

24 ноября наступит первое новолуние после коридора затмений. Виктория Райдос рассказала о его особенностях.

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Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что людям не стоит бояться этого дня и можно смело браться за новые начинания. В частности, это касается личной жизни.

В это время могут появиться романтические увлечения, которые имеют все шансы перерасти «в очень душевную связь с близким по духу человеком». Страстные отношения постепенно трансформируются в надежный союз.