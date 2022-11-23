Не откладывайте вопросы здоровья! Победительница «Битвы экстрасенсов» дала советы на новолуние 24 ноября

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов»

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов» 

Виктория Райдос рассказала, на что стоит обратить внимание.

24 ноября наступит первое новолуние после коридора затмений. Виктория Райдос рассказала о его особенностях. 

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Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что людям не стоит бояться этого дня и можно смело браться за новые начинания. В частности, это касается личной жизни.

В это время могут появиться романтические увлечения, которые имеют все шансы перерасти «в очень душевную связь с близким по духу человеком». Страстные отношения постепенно трансформируются в надежный союз.

«Переживать заранее о том, что может и не случиться, точно не стоит в период новолуния. Растем, слушаем себя, интуитивные прозрения не отметаем, ведь все нацелено на то, чтобы вы нашли ответы на волнующие вас вопросы», — процитировал Викторию StarHit.

Также Райдос посоветовала прислушаться к своему физическому состоянию. Она рекомендовала не откладывать вопросы здоровья, а решать их сразу по мере необходимости. 

На время новолуния не стоит планировать хирургические вмешательства, если это возможно. Однако этот совет не касается срочных и сложных случаев.

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