«Точка для осуществления планов»: Виктория Райдос рассказала, чего ждать от новолуния 24 ноября

24 ноября наступит первое новолуние после коридора затмений. Виктория Райдос рассказала о его особенностях.
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По словам победительницы «Битвы экстрасенсов», коридор затмений должен был показать людям основные темы для точек роста, а новолуние даст старт для осуществления возникших в то время идей.
«Новолуние — это пространство для старта дерзких начинаний, амбициозных проектов. Это точка отсчета для осуществления тех планов, которые у вас возникли», — рассказала Виктория.
Райдос посоветовала обратить внимание на финансовые вопросы. Во время новолуния для кого-то откроются новые возможности для получения прибыли.
Это хороший момент, чтобы заняться образованием, пойти на курсы по повышению квалификации или сменить деятельность.
«Горизонт возможностей сильно расширяется. В кого можете вырасти именно вы? Подумайте и сделайте выбор в пользу себя», — процитировал Викторию StarHit.