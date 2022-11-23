«Точка для осуществления планов»: Виктория Райдос рассказала, чего ждать от новолуния 24 ноября

24 ноября наступит первое новолуние после коридора затмений. Виктория Райдос рассказала о его особенностях.

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По словам победительницы «Битвы экстрасенсов», коридор затмений должен был показать людям основные темы для точек роста, а новолуние даст старт для осуществления возникших в то время идей.