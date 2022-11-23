«Точка для осуществления планов»: Виктория Райдос рассказала, чего ждать от новолуния 24 ноября

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов»

Виктория Райдос. Кадр из программы «Битва экстрасенсов» 

Победительница «Битвы экстрасенсов» дала свои советы.

24 ноября наступит первое новолуние после коридора затмений. Виктория Райдос рассказала о его особенностях. 

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По словам победительницы «Битвы экстрасенсов», коридор затмений должен был показать людям основные темы для точек роста, а новолуние даст старт для осуществления возникших в то время идей.

«Новолуние — это пространство для старта дерзких начинаний, амбициозных проектов. Это точка отсчета для осуществления тех планов, которые у вас возникли», — рассказала Виктория.

Райдос посоветовала обратить внимание на финансовые вопросы. Во время новолуния для кого-то откроются новые возможности для получения прибыли.

Это хороший момент, чтобы заняться образованием, пойти на курсы по повышению квалификации или сменить деятельность.

«Горизонт возможностей сильно расширяется. В кого можете вырасти именно вы? Подумайте и сделайте выбор в пользу себя», — процитировал Викторию StarHit.

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