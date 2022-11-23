Резкое подорожание почти в два раза: россияне в панике кинулись скупать продукты

Прежде всего повысилась стоимость тех товаров, что появятся на столах сограждан на Новый год.

В частности, сильно подскочила стоимость шампанского. И если раньше российские марки можно было купить за 390 рублей, сейчас эти игристые вина стоят 500 рублей. Ожидается, что шампанское подорожает к Новому году чуть ли не вдвое — на 41,4%, сообщает Росконтроль.

Охлажденный лосось тоже резко подскочил в цене из-за возросшего спроса. Теперь он стоит 27,64%, а к концу декабря подорожает еще на 10%.

Соленая и копченая рыба тоже сейчас нарасхват у покупателей. Результат — взлет цен на нее на 4,83%. Бутерброды с икрой тоже обещают влететь в копеечку россиянам. Уже сейчас стоимость деликатеса увеличилась на 12,5%.