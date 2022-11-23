Wildberries сворачивает торговлю – вердикт вынесен: осталось 7 дней

Кто-то из пользователей заметил, что Wildberries реализует на своей площадке продукцию с содержанием сушеных мухоморов, что противоречит российским нормам.

В итоге контролирующий орган вынес вердикт – торговлю товаров с этими грибами необходимо свернуть. Решение вступит в силу 1 декабря. Не исключено, что кого-то из клиентов данное решение расстроит, но маркетплейс намерен соблюсти требования Роспотребнадзора.

Источник: akket.com.