Wildberries сворачивает торговлю – вердикт вынесен: осталось 7 дней

Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

Контролирующий орган нашел нарушения у маркетплейса.

Онлайн-магазин Wildberries не смог успешно пройти проверку Роспотребнадзора, которому бдительные россияне сообщили о нарушениях.

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Кто-то из пользователей заметил, что Wildberries реализует на своей площадке продукцию с содержанием сушеных мухоморов, что противоречит российским нормам.

В итоге контролирующий орган вынес вердикт – торговлю товаров с этими грибами необходимо свернуть. Решение вступит в силу 1 декабря. Не исключено, что кого-то из клиентов данное решение расстроит, но маркетплейс намерен соблюсти требования Роспотребнадзора.

Источник: akket.com.

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