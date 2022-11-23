55 — женщины, 60 — мужчины: в России обозначили новый пенсионный возраст

В России назван новый пенсионный возраст

В России назван новый пенсионный возраст. Фото: Global Look Press

Некоторые категории граждан явно будут обрадованы этой новости.

На обсуждение Госдумы решили вынести проект закона, согласно которому некоторые россияне смогут выходить на пенсию раньше.

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Женщины, согласно нововведению, смогут отправляться на заслуженный отдых в 55 лет, а сильная половина человечества — в 60 лет.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил об этом в своем Telegram-канале. Уточняется, что речь идет лишь об отдельной категории граждан РФ — ветеранах боевых действий. Что на фоне происходящих событий крайне важно и актуально.

Нилов сообщил, что законопроект вынесен на обсуждение парламентариев еще 16 ноября.

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