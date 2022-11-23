Повторил рекорд 57-летней давности: синоптик рассказал о прошедшем в Москве ледяном дожде

За последние сутки в Москве выпало восемь миллиметров осадков, это соотносимо с рекордом влажности 1965 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в столице за сутки выпало восемь миллиметров осадков (четыре миллиметра за ночь и четыре миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой», - подчеркнул Леус в своем Telegram-канале.