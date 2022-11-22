Не бойтесь набрать вес: рецепт конфет, которые помогут похудеть

Диета

Диета. Фото: Global Look Press

Для приготовления вкусняшек понадобятся финики, орехи и еще несколько ингредиентов.

Эксперты посоветовали не отказываться полностью от сладкого во время диеты. Вопреки общепринятому мнению, сладости могут быть полезными и в даже в силах помочь человеку похудеть!

Так, портал «Белновости» рекомендует попробовать приготовить к чаю фруктово-ореховые конфеты. Для приготовления полезных вкусняшек понадобятся:

•    Финики - 100 гр.;
•    Орехи - 100 гр.;
•    Овсяные хлопья - 30 гр.;
•    Арахисовая паста - 70 гр.;
•    Какао – 2 ст.л.;
•    Сахарозаменитель - по вкусу;
•    Ванилин - по вкусу.

Финики нужно залить горячей водой, оставить на пару минут, удалить кожицу и достать косточки. Разбухшую мякоть положить в чашу блендера, добавить любимые орехи, овсяные хлопья, арахисовую пасту, какао, сахарозаменитель и ванилин по вкусу.

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Далее следует все измельчить в блендере и из полученной массы слепить небольшие шарики. Обвалять их в кокосовой стружке или какао, поставить на 10-20 минут в холодильник, чтобы они застыли. Эксперты заверили, что такие конфеты не нанесут вреда фигуре и помогут утолить голод.

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