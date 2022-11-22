Создайте уют дома: эксперты рассказали, как «поселить» приятный запах в своей квартире

Когда дома витает легкий и свежий аромат, возвращаться после тяжелого рабочего дня в родные стены еще приятнее. Эксперты рассказали, как добиться ненавязчивого запаха в квартире. Спойлер: обычные освежители воздуха здесь не помогут.

Портал «Белновости» предлагает из подручных средств воплотить желаемое в действительное. Для этого эксперты советуют в любую подходящую емкость всыпать две столовые ложки соды и одну столовую ложку соли. К этой смеси добавьте несколько капель (не более 10) эфирного масла с любимым запахом. Пачули, мандарин, кедр, ваниль, мята - неважно.

Субстанцию нужно хорошенько размешать и посыпать в проблемных местах. К примеру, на диван и ковер. Чтобы распределить средство равномерно, можно воспользоваться ситом.

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