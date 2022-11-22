Закупитесь впрок, если сможете. После Нового года таких цен уже не будет: продукты резко подскочат в цене

Финал старого года и начало нового традиционно связан с переменами. И не всегда в позитивную сторону.
Эксперты прогнозируют рост цен на продукты питания уже в самом начале будущего года. Сразу после новогодних праздников, в канун которых ценники изменятся вследствие высокого спроса, рост цен будет продолжаться.
Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская посоветовала уже сейчас запасаться шампанским и импортным алкоголем. Она уверена, что цены на эту группу товаров взлетят уже в декабре.
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Шампанское может подорожать на сорок процентов! Но если без спиртного можно обойтись, то без хлеба и молока — вряд ли.
А между тем, после Нового года подорожать могут и они. Мясо и молоко вырастут в цене на 7-10 процентов, а крупы и хлебобулочные изделия — на 5 процентов, допускает Валентина Милашевская.
По материалам «Прайм»