Закупитесь впрок, если сможете. После Нового года таких цен уже не будет: продукты резко подскочат в цене

Продукты в магазине

Продукты в магазине. Фото: Global Look Press

Эксперты прогнозируют рост цен на товары первой необходимости.

Финал старого года и начало нового традиционно связан с переменами. И не всегда в позитивную сторону.

Эксперты прогнозируют рост цен на продукты питания уже в самом начале будущего года. Сразу после новогодних праздников, в канун которых ценники изменятся вследствие высокого спроса, рост цен будет продолжаться.

Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская посоветовала уже сейчас запасаться шампанским и импортным алкоголем. Она уверена, что цены на эту группу товаров взлетят уже в декабре.

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Шампанское может подорожать на сорок процентов! Но если без спиртного можно обойтись, то без хлеба и молока — вряд ли.

А между тем, после Нового года подорожать могут и они. Мясо и молоко вырастут в цене на 7-10 процентов, а крупы и хлебобулочные изделия — на 5 процентов, допускает Валентина Милашевская.

По материалам «Прайм»

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