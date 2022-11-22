Проверьте свои холодильники и выбросьте этот сыр! Роскачество рассказало, какой «Тильзитер» есть опасно

Сыры на полке в супермаркете

Сыры на полке в супермаркете. Фото: Global Look Press

Для проверки было закуплено более двадцати торговых марок этого продукта.

В Роскачестве проверили сыр «Тильзитер». Для этого была совершена контрольная закупка этого вида сыров более двадцати производителей.

Только четырнадцать из них соответствовали всем требованиям качества.

Продукты брендов: «Сваля», «Сыродел», «Версия плюс», «Золото пущи», «Савушкин продукт», Liebendorf,  Danke и «Магнит» — были признаны самыми лучшими.

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Сыры этих марок показали худшие результаты: «Молочный комбинат «Ставропольский», «Рогачевский МКК», «Сырная долина», «ЕмСыры», «ИП Кумехов С. Ж.»,  Laime и Metro Chef. Стоит отказаться от их употребления. 

В сырах торговых марок «ЕмСыры» и «Сырная долина» эксперты обнаружили растительные жиры, они признаны фальсификатом.

А в сыре торговой марки Laime и вовсе обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

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