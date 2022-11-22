Проверьте свои холодильники и выбросьте этот сыр! Роскачество рассказало, какой «Тильзитер» есть опасно

В Роскачестве проверили сыр «Тильзитер». Для этого была совершена контрольная закупка этого вида сыров более двадцати производителей.

Только четырнадцать из них соответствовали всем требованиям качества.

Продукты брендов: «Сваля», «Сыродел», «Версия плюс», «Золото пущи», «Савушкин продукт», Liebendorf, Danke и «Магнит» — были признаны самыми лучшими.

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