Проверьте свои холодильники и выбросьте этот сыр! Роскачество рассказало, какой «Тильзитер» есть опасно

В Роскачестве проверили сыр «Тильзитер». Для этого была совершена контрольная закупка этого вида сыров более двадцати производителей.
Только четырнадцать из них соответствовали всем требованиям качества.
Продукты брендов: «Сваля», «Сыродел», «Версия плюс», «Золото пущи», «Савушкин продукт», Liebendorf, Danke и «Магнит» — были признаны самыми лучшими.
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Сыры этих марок показали худшие результаты: «Молочный комбинат «Ставропольский», «Рогачевский МКК», «Сырная долина», «ЕмСыры», «ИП Кумехов С. Ж.», Laime и Metro Chef. Стоит отказаться от их употребления.
В сырах торговых марок «ЕмСыры» и «Сырная долина» эксперты обнаружили растительные жиры, они признаны фальсификатом.
А в сыре торговой марки Laime и вовсе обнаружены бактерии группы кишечной палочки.