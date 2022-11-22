Будет ли снижен пенсионный возраст в России — последние новости

Три года назад в России приняли пенсионную реформу, повышающую возраст выхода на пенсию от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Многие россияне раскритиковали закон и требуют все вернуть обратно.

Каждый год этот вопрос обсуждается, но пока не находит законодательной поддержки. Эксперты считают, что в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Ведь главная цель пенсионной реформы — снизить нагрузку на федеральный бюджет и бюджет ПФР.

С этой задачей справились. И на фоне мировой кризисной ситуации менять, скорее всего, ничего не будут.

Единственное, что могут сделать — ввести новые основания для досрочного выхода на пенсию. Также в ближайшее время в правительстве могут предложить новые меры для поддержки пенсионеров.

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