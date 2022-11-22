Не покупайте этот фальсификат! Роскачество назвало худший сыр «Тильзитер»

В Роскачестве провели исследование полутвердого сыра «Тильзитер» массового сегмента. Для проверки эксперты закупили товары 21 торговой марки.
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Семь продуктов не прошли лабораторные опыты. Они не соответствовали обязательным требованиям законодательства.
В список аутсайдеров попали сыры «Молочный комбинат «Ставропольский», «Рогачевский МКК», «Сырная долина», «ЕмСыры», «ИП Кумехов С. Ж.», Laime и Metro Chef.
Худшие результаты показали продукты «ЕмСыры» и «Сырная долина». В них обнаружили растительные жиры и признали фальсификатом.
Также эксперты раскритиковали товар Laime. В нем нашли бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением законодательства.