Не покупайте этот фальсификат! Роскачество назвало худший сыр «Тильзитер»

Худшие результаты показали продукты «ЕмСыры» и «Сырная долина». В них обнаружили растительные жиры и признали фальсификатом.

Также эксперты раскритиковали товар Laime. В нем нашли бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением законодательства.