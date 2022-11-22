Продается в «Магните» и стоит копейки: Роскачество назвало лучший сыр «Тильзитер»

В Роскачестве провели исследование полутвердого сыра «Тильзитер» массового сегмента. Эксперты развеяли миф о том, что бюджетный сыр является поддельным и разительно отличается от более дорогих продуктов по вкусу и качеству.
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Специалисты пришли к выводу, что в массовом сегменте можно купить достойный товар, а низкая цена не всегда является признаком фальсификации.
Для проверки эксперты закупили сыры 21 торговой марки. 14 из них отвечали всем требования законодательства. Правда, ни один не дотянул до опережающего стандарта Роскачества.
Лучшие результаты показали продукты брендов: «Сваля», «Сыродел», «Версия плюс», «Золото пущи», «Савушкин продукт», Liebendorf, Danke и «Магнит».
Микробиологические показатели этих сыров соответствовали установленным требованиям. В них отсутствовали растительные жиры.