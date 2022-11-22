Продается в «Магните» и стоит копейки: Роскачество назвало лучший сыр «Тильзитер»

В Роскачестве провели исследование полутвердого сыра «Тильзитер» массового сегмента. Эксперты развеяли миф о том, что бюджетный сыр является поддельным и разительно отличается от более дорогих продуктов по вкусу и качеству.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Специалисты пришли к выводу, что в массовом сегменте можно купить достойный товар, а низкая цена не всегда является признаком фальсификации.