Смело берите грибы и фасоль: в Роскачестве рассказали, что можно есть диабетикам

Эндокринолог Роскачества Татьяна Горбунова рассказала, как нужно питаться людям, страдающим сахарным диабетом. Эксперт не рекомендовала полностью исключать углеводы из рациона, поскольку тогда он станет несбалансированным.
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Чтобы избежать резкого скачка глюкозы и выделения большого количества инсулина, врач посоветовала употреблять продукты с низким гликемическим индексом.
Благодаря им сахар будет всасываться постепенно, а его уровень в крови — повышаться медленно, способствуя выделению необходимого количества инсулина.
В список разрешенных продуктов Горбунова внесла: виноград, свежий зеленый горошек, кашу из кукурузной крупы, свежеотжатый апельсиновый сок, зерновой хлеб, белую фасоль, яблочный сок без сахара, рыбные палочки и спагетти из муки грубого помола.
Также врач разрешила есть апельсины, инжир, курагу, свежую морковь, арахисовое масло, клубнику, зеленые бананы, персики, яблоки, сосиски, перловку, помидоры, капусту белокочанную и брокколи, грибы, зеленый перец, салат листовой, лук, чеснок и семечки подсолнуха.