Смело берите грибы и фасоль: в Роскачестве рассказали, что можно есть диабетикам

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Список продуктов составила врач-эндокринолог Татьяна Горбунова.

Эндокринолог Роскачества Татьяна Горбунова рассказала, как нужно питаться людям, страдающим сахарным диабетом. Эксперт не рекомендовала полностью исключать углеводы из рациона, поскольку тогда он станет несбалансированным. 

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Чтобы избежать резкого скачка глюкозы и выделения большого количества инсулина, врач посоветовала употреблять продукты с низким гликемическим индексом. 

Благодаря им сахар будет всасываться постепенно, а его уровень в крови — повышаться медленно, способствуя выделению необходимого количества инсулина.

В список разрешенных продуктов Горбунова внесла: виноград, свежий зеленый горошек, кашу из кукурузной крупы, свежеотжатый апельсиновый сок, зерновой хлеб, белую фасоль, яблочный сок без сахара, рыбные палочки и спагетти из муки грубого помола.

Также врач разрешила есть апельсины, инжир, курагу, свежую морковь, арахисовое масло, клубнику, зеленые бананы, персики, яблоки, сосиски, перловку, помидоры, капусту белокочанную и брокколи, грибы, зеленый перец, салат листовой, лук, чеснок и семечки подсолнуха.

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