Смело берите грибы и фасоль: в Роскачестве рассказали, что можно есть диабетикам

Эндокринолог Роскачества Татьяна Горбунова рассказала, как нужно питаться людям, страдающим сахарным диабетом. Эксперт не рекомендовала полностью исключать углеводы из рациона, поскольку тогда он станет несбалансированным.

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Чтобы избежать резкого скачка глюкозы и выделения большого количества инсулина, врач посоветовала употреблять продукты с низким гликемическим индексом.

Благодаря им сахар будет всасываться постепенно, а его уровень в крови — повышаться медленно, способствуя выделению необходимого количества инсулина.