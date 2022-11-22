Цены на новогодние путевки в Таиланд упали на уровень 2019 года

Россияне уже активно думают, куда полетят отдыхать на Новый год. В этом году очень популярным курортом стал Байкал. В Сети пишут, что почти все санатории уже забронированы на новогодние каникулы.

Но если вы все же хотите отдохнуть в жаркой стране, то лучший из дешевых вариантов — Таиланд. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что цены на путевки в эту страну упали на уровень 2019 года.

Средний чек за тур в Таиланд на предстоящие новогодние каникулы составляет примерно 182 тысячи рублей на одного человека. Если вы хотите отдохнуть не в каникулы, то цена будет еще ниже.

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