Три главные уловки мошенников в «черную пятницу»

На этой неделе в России стартуют распродажи или их еще называют «черной пятницей». Считается, что в эти дни товары можно приобрести с 90-процентной скидкой.

Однако эксперты предупреждают, что в «черную пятницу» стоит опасаться и мошенников. В первую очередь, надо обращать внимание на рекламу.

«Мошенники размещают объявления, ведущие на их страницы, на самых разных площадках: от мобильных приложений до видеохостинга. Данный способ работает за счет доверия пользователей к ресурсу, на котором размещается реклама», — заявила младший консультант по информационной безопасности «Кросс технолоджис» Наталья Иванова «Ленте. Ру».

Также нужно быть осторожным с рассылкой электронных писем. По мнению экспертов, преступники часто используют адреса, похожие на настоящие адреса торговых площадок. Поэтому отличить настоящие от придуманных сложно.

Также не стоит доверять чату с продавцом на торговой площадке. Что это значит?