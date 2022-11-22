Против Wildberries полиция начала серьезную проверку

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

На сайте маркетплейса продали москвичке опасный для здоровья товар.

На сайте известного маркетплейса Wildberries можно купить практически все. Как выясняется, даже те товары, которые вредны для здоровья.

Во вторник стало известно, что в Москве 31-летняя женщина купила на Wildberries… мухоморы! Покупательница призналась, что хотела проверить, какие они на вкус.

В итоге пострадавшая попала в больницу с серьезным отравлением.

После случившегося полиция начала проверку - как вообще на сайте маркетплейса оказался этот товар.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также