Против Wildberries полиция начала серьезную проверку

На сайте известного маркетплейса Wildberries можно купить практически все. Как выясняется, даже те товары, которые вредны для здоровья.

Во вторник стало известно, что в Москве 31-летняя женщина купила на Wildberries… мухоморы! Покупательница призналась, что хотела проверить, какие они на вкус.

В итоге пострадавшая попала в больницу с серьезным отравлением.

После случившегося полиция начала проверку - как вообще на сайте маркетплейса оказался этот товар.

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