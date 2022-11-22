Хрящи, крахмал, лимфоузлы: какую дрянь нашли в гостовской тушенке — показываем черный список

Многие привыкли думать, что, если на тушенке написано «ГОСТ» — это является гарантией ее качества. Увы, это не так, далеко не все производители маркируют свою продукцию достоверно.

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Росконтроль проверил гостовскую тушенку и составил черный список, продукты из него не рекомендованы к употреблению из-за недостоверности состава.

Так, в тушенке брендов «Елинский», «Главпродукт» нашли крахмалосорержащие компоненты (кукурузный, картофельный, рисовый крахмалы, а также мука и ферментированный рис).

В тушенке «Великолукский мясокомбинат» Росконтроль нашел влагоудерживающий агент каррагинан.

В тушенке «Столетовский мясной двор» нашли абсолютный кошмар — мелкие кровеносные сосуды, хрящевую ткань, лимфатические узлы, растительный углеводный компонент (камедь), который желирует состав и с повышенной влагой экономит на мясе.

Источник: roscontrol.com.