Дали всего три дня и ликвидация! Wildberries расстроил своих покупателей

Маркетплейс Wildberries дал всего три дня на акцию «Черная пятница», во время которой пройдет тотальная распродажа со скидками до 90%.

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24, 25 и 27 ноября покупатели смогут купить понравившийся товар по бросовой стоимости, после чего акция будет ликвидирована и ценники онлайн-магазина вернуться в нормальное русло.

Однако наиболее внимательные клиенты Wildberries заметили, что в настоящий момент на площадке уже проходит предакция – так некоторые производители решили увеличить свои продажи и заработать баллы перед клиентами.

Так что расстраиваться нет причин, ведь данный маркетплейс частенько устраивает распродажи, нужно лишь следить за новостями.