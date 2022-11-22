Плесень, кишечная палочка и вода вместо рыбы: Росконтроль показал, какой кошмар таится в магазинной сельди 

Росконтроль проверил филе сельди в пресервах в российских магазинах. Результаты могут шокировать отечественного потребителя и навести на мысль о традиции самостоятельной засолки этой рыбы. Чего только не кладут производители в баночки!

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Так в черном списке Росконтроля оказалось филе сельди «Рыбное дело». В продукте содержание дрожжей превысило допустимую норму в восемь раз, а содержание плесени — в пять раз. В три раза производитель уменьшил на маркировке жирность своего продукта.

В филе сельди «Олива» Росконтроль нашел бактерии группы кишечной палочки, дрожжей в этой пресерве оказалось в 7,5 раза больше нормы, найдена сорбиновая кислота, которой нет на маркировке.

Сельдь «Красная цена» — тоже в черном списке из-за превышения нормы содержания дрожжей в девять раз, а рыбы в баночках — всего 57%, что недопустимо по законным нормам.

В том же списке оказались сельдевые пресервы «Меридиан», в них плесени больше нормы в четыре раза.

Отметим, что Росконтроль создает черный список, чтобы предупредить покупателей об опасности данных продуктов и фальсификации. Данный товар не рекомендован к покупке.

Источник: roscontrol.com.