Будьте осторожнее 22 ноября! Астролог Мун предупредила все знаки зодиака

Астролог Елена Мун рассказала, чего стоит ждать от вторника, 22 ноября. Эксперт отметила, что в этот день представителям всех знаков зодиака стоит быть аккуратнее во время принятия важных решений.
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«Вероятна неустойчивость эмоциональной сферы, возрастание нервозности и беспокойства. Стоит воздержаться от принятия важных решений, от серьезных контактов», — рассказала астролог порталу «А теперь внимание!».
Мун отметила, что 22 ноября домашние дела могут помешать продуктивной работе, а начальство может быть недовольно сотрудниками из-за отсутствия дисциплины.
«Днем многим будет сложно заставить себя работать, а вечером захочется побаловать себя чем-то вкусным и сытным, пренебрегая рабочими обязанностями», — подытожила специалист.