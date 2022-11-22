Будьте осторожнее 22 ноября! Астролог Мун предупредила все знаки зодиака

Астролог Елена Мун рассказала, чего стоит ждать от вторника, 22 ноября. Эксперт отметила, что в этот день представителям всех знаков зодиака стоит быть аккуратнее во время принятия важных решений.

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