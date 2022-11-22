Подскочат в цене на 41,4%! Какие продукты на Новый год лучше купить уже сейчас

Эксперты посчитали, что к празднику шампанское, а также другие игристые вина могут подняться в цене на 41,4%. В настоящий момент стоимость отечественного шампанского уже возросла. То, что ранее стоило 390 рублей, в магазинах сейчас продается за 500 рублей.

Охлажденный лосось, который тоже традиционно ставят россияне на новогодний стол, тоже сильно подорожает. Сейчас его стоимость взлетела уже на 27,64%. К празднику ценник на этот вид рыбы, скорее всего, будет выше еще на 10%.

Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы тоже уже подорожали на 4,83%, креветки — на 22,09%, красная и черная икра — на 12,5%. К празднику цена поднимется еще выше. Эксперты считают, что россиянам имеет смысл запастись деликатесами и напитками заранее.