Срочно! Василиса Володина предрекла на 22 ноября прибыль — что нужно делать, чтобы обогатиться

Телеведущая и астролог Василиса Володина регулярно делится с подписчиками новостями с небосклона. Что уготовили людям звезды 22 ноября, знаменитость рассказала в своем Telegram.
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Новый ноябрьский день, как череда предыдущих, усиливает ощущение, что стало легче и все вокруг налаживается – за это отвечают Венера и Меркурий. Их соединение сейчас полностью во власти Стрельца. И 22 ноября особенно бдагоприятствует обогащению — как материальному, так и духовному.
«Хорошие новости для тех, кто обладает коммерческой жилкой и художественным чутьем. И то и другое сегодня можно использовать с прекрасным результатом. Венера соединяется-таки с Меркурием (теперь уже точно!).
Договариваемся, знакомимся, болтаем и выведываем полезные инсайды легко и непринужденно. Пытаемся разглядеть зерна выгоды в случайно оброненных кем-то словах», — советует астролог.