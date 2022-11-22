Срочно! Василиса Володина предрекла на 22 ноября прибыль — что нужно делать, чтобы обогатиться

Телеведущая и астролог Василиса Володина регулярно делится с подписчиками новостями с небосклона. Что уготовили людям звезды 22 ноября, знаменитость рассказала в своем Telegram.

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Новый ноябрьский день, как череда предыдущих, усиливает ощущение, что стало легче и все вокруг налаживается – за это отвечают Венера и Меркурий. Их соединение сейчас полностью во власти Стрельца. И 22 ноября особенно бдагоприятствует обогащению — как материальному, так и духовному.

«Хорошие новости для тех, кто обладает коммерческой жилкой и художественным чутьем. И то и другое сегодня можно использовать с прекрасным результатом. Венера соединяется-таки с Меркурием (теперь уже точно!).