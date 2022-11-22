Люди в шоке — платят больше: AliExpress расстроил миллионы россиян

С весны 2022 года AliExpress для российских покупателей отключил возможность оплаты покупок в иностранной валюте. Соотечественники теперь всегда видят счет в рублях. Но многие пользователи во время онлайн-шопинга стали обращать внимание на жуткую несправедливость, из-за которой вынуждены расстраиваться. И поделать ничего нельзя.

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Дело в том, что цена товаров на сайте AliExpress установлена в долларах. И при оплате конвертируется для россиян в рубли. Курс при таком раскладе выходит невыгодный — это собственной курс онлайн-магазина, никак не связанный с ценой Банка России или с биржевыми котировками.

Повод для расстройства россиян умножился, поскольку внутренний курс валют AliExpress устанавливает каждый день разный, и он может меняться в течение суток. Поэтому некогда дешевый сайт сейчас превратился в один из дорогих маркетплейсов, сообщает Akket.