Подписан новый указ о денежных выплатах: если вашему ребенку меньше 18 лет

В России поддерживают семьи с детьми.

В России поддерживают семьи с детьми. Фото: Global Look Press

Мера со стороны государства призвана поддержать семьи с детьми.

В России с 1 января появляется новая денежная выплата, на которую могут рассчитывать родители детей до наступления их совершеннолетия. Соответствующий указ подписал президент.

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Теперь на территории РФ вводится единое детское пособие по рождению и воспитанию. Эта выплата объединит в себе все меры социальной поддержки родителей и беременных женщин, которые в настоящее время действуют в нашей стране.

Ранее пособия имели разрозненный характер и их получение было сложным. Теперь государство озаботилось упрощением поддержки и ввело эту новую меру. Не исключено, что первое время система будет отрабатываться и не иметь должного качества. Однако правительство РФ уверено, что со временем люди оценят нововведение.

Источник: primpress.ru.

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