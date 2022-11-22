Подписан новый указ о денежных выплатах: если вашему ребенку меньше 18 лет

Теперь на территории РФ вводится единое детское пособие по рождению и воспитанию. Эта выплата объединит в себе все меры социальной поддержки родителей и беременных женщин, которые в настоящее время действуют в нашей стране.

Ранее пособия имели разрозненный характер и их получение было сложным. Теперь государство озаботилось упрощением поддержки и ввело эту новую меру. Не исключено, что первое время система будет отрабатываться и не иметь должного качества. Однако правительство РФ уверено, что со временем люди оценят нововведение.

Источник: primpress.ru.