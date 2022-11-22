Чтобы съедобные: как не нарваться на отраву при выборе пельменей в супермаркете

https://doctorpiter.ru/novosti/nazvany-marki-pelmenei-v-kotorykh-vmesto-myasa-kladut-soyu-krakhmal-i-dobavku-iz-vodoroslei-id848812/Как выяснили при исследовании замороженных пельменей эксперты «Общественного контроля», в составе всенародно любимого продукта могут оказаться не только соя и жижа механической обвалки, не указанные среди ингредиентов на этикетке.

Крахмал, водоросли, усилители вкуса и другие примеси – частые составляющие фарша. И вряд ли у кого-то эти ингредиенты вызовут аппетит, ведь человек берет мясо в тесте, а не набор случайных примесей. Поэтому эксперты «Общественного контроля» дали советы покупателям, как выбрать в супермаркете пельмени, которые были бы съедобными и максимально безопасными.

В первую очередь, старайтесь выбирать пельмени с коротким составом. Чем меньше намешано в фарше, тем выше уверенность, что там нет лишнего.