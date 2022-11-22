Чтобы съедобные: как не нарваться на отраву при выборе пельменей в супермаркете

https://doctorpiter.ru/novosti/nazvany-marki-pelmenei-v-kotorykh-vmesto-myasa-kladut-soyu-krakhmal-i-dobavku-iz-vodoroslei-id848812/Как выяснили при исследовании замороженных пельменей эксперты «Общественного контроля», в составе всенародно любимого продукта могут оказаться не только соя и жижа механической обвалки, не указанные среди ингредиентов на этикетке.
Крахмал, водоросли, усилители вкуса и другие примеси – частые составляющие фарша. И вряд ли у кого-то эти ингредиенты вызовут аппетит, ведь человек берет мясо в тесте, а не набор случайных примесей. Поэтому эксперты «Общественного контроля» дали советы покупателям, как выбрать в супермаркете пельмени, которые были бы съедобными и максимально безопасными.
В первую очередь, старайтесь выбирать пельмени с коротким составом. Чем меньше намешано в фарше, тем выше уверенность, что там нет лишнего.
Следом за этим сравните название пельменей на этикетке с их составом мелким шрифтом. Обращайте внимание на порядок, в котором перечислены ингредиенты. Первые позиции говорят о том, что этого продукта больше всего. Так что если говядина где-то в конце списка, считайте, что ее там совсем чуть-чуть.
Проверьте дату изготовления и температуру хранения. При неправильном хранении нарушаются вкусовые качества продукта, возрастает риск отравиться таким обедом. Указать на нарушения поможет физический контакт: исследуйте пальцами упаковку, пельмешки не должны быть слипшимися, а легко лежать отдельно друг от друга.
Ну и в заключение - прикиньте цену за килограмм. Насколько адекватен состав, заявленный на упаковке, окончательной стоимости?
По материалам сайта «Доктор Питер»