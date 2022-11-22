Сбербанк сообщил об отмене банковских карт «Мир»: стали бесполезны

Банковские карты.

Банковские карты. Фото: Global Look Press

Банковская система поражает своими кардинальными решениями.

В настоящее время система «Мир» в России – практически не имеет конкурентов, поскольку является в отечестве национальной.

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По картам Visa и Mastercard трансграничные операции уже недоступны. По ним нельзя купить в иностранных интернет-магазинах, воспользоваться ими за рубежом. В случае выезда за границу Банк России рекомендует брать с собой наличную валюту или карту «Мир», которую можно применять уже в ряде стран.

В настоящее время Сбербанк предложил отказаться вообще от пластиковых карт «Мир», поскольку вновь ввел бесконтактную платежную систему SberPay, с которой пластик вообще становится бессмысленным. Чтобы ее использовать, необходимо обновить приложение «Сбербанк Онлайн» до последней версии.

Источник: akket.com.

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