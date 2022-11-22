Уже с 1 декабря: Ozon шокирует россиян нововведением

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Так, Ozon выходит на новые рынки, причем официальные. Это приведет к массивному расширению ассортимента, а значит, радости от покупок у россиян будет больше. В приятном шоке окажутся многие пользователи онлайн-площадки.

В частности, на территории Китая Ozon откроет свое представительство, которое будет привлекать продавцов и активно продвигать бренд в стране. За счет этого в ближайшие два года будет привлечено более чем 100 000 продавцов, которые начнут размещать свои товары в онлайн-магазине, сообщает сайт Akket.