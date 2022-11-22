Осталось 8 дней: Wildberries сообщил о закрытии продаж – невыгодно

Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

Маркетплейс не выдержал проверки контролирующей организации.

Маркетплейс Wildberries сообщил о закрытии продаж ряда наименований продукции. Роспотребнадзор провел проверку товаров онлайн-магазина, после чего вынес вердикт о необходимости данной меры.

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Как известно, не выполнять требования контролирующих органов запрещено по закону, да и попросту невыгодно – будет только хуже, поскольку последуют карательные меры. Вероятно оспаривание в суде, но это крайняя мера.

Wildberries, в частности, запретили продавать продукцию с содержанием сушеных мухоморов, поскольку это противоречит российскому законодательству. В список товаров вошли чаи, БАДы, витамины и прочие наименования.

Источник: akket.com.

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