Осталось 8 дней: Wildberries сообщил о закрытии продаж – невыгодно

Маркетплейс Wildberries сообщил о закрытии продаж ряда наименований продукции. Роспотребнадзор провел проверку товаров онлайн-магазина, после чего вынес вердикт о необходимости данной меры.
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Как известно, не выполнять требования контролирующих органов запрещено по закону, да и попросту невыгодно – будет только хуже, поскольку последуют карательные меры. Вероятно оспаривание в суде, но это крайняя мера.
Wildberries, в частности, запретили продавать продукцию с содержанием сушеных мухоморов, поскольку это противоречит российскому законодательству. В список товаров вошли чаи, БАДы, витамины и прочие наименования.
Источник: akket.com.