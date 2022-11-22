«Может быть очень опасным»: водителям на АЗС могут отказать в покупке топлива

В ближайшее время сотрудники АЗС не станут продавать топливо большому числу водителей. Это связано с мерами безопасности.
Массово откажут в просьбе налить топливо в пластиковую тару. Хранить бензин и прочее горючее в такой посуде небезопасно. Так как пластик считается легковоспламеняющимся веществом.
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Уже с 23 ноября будет действовать такое правило.
К слову, АЗС предложит специальную тару за дополнительные деньги взамен пластика.
«Ввводят для себя такую меру представители заправок по вполне определенным причинам. Дело в том, что пластик относится к тем материалам, которые не просто являются горючими, но также они способны накапливать в себе статическое электричество. Это значит, что хранение в пластиковой таре бензина или любого другого вида топлива может быть очень опасным», – отметили в primpress.ru.