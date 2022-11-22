«Может быть очень опасным»: водителям на АЗС могут отказать в покупке топлива

В ближайшее время сотрудники АЗС не станут продавать топливо большому числу водителей. Это связано с мерами безопасности.

Массово откажут в просьбе налить топливо в пластиковую тару. Хранить бензин и прочее горючее в такой посуде небезопасно. Так как пластик считается легковоспламеняющимся веществом.

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Уже с 23 ноября будет действовать такое правило.