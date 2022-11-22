Ванга эти знаки зодиака называла счастливыми: у них оберег с рождения

Известная болгарская прорицательница Ванга говорила про людей, которых беды обходят стороной, что им Ангелы-хранители вручили оберег еще в первые минуты жизни. И называла этих счастливчиков. Они известны по сей день. Это рожденные под тремя знаками зодиака везунчики, будто оберегаемые невидимой силой.

В везунчиках ходят Близнецы. Им все нипочем, а главным помощником в любой борьбе для них является врожденное трудолюбие. Даже когда все, кажется, идет не так, они не опускают руки, а, засучив рукава, быстро превращают черную полосу в белую.

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Девам помощником с рождения стала интуиция. Ее подсказки помогают этому знаку зодиака избегать бед и несчастий, а также выбирать в спутники правильных людей.

Стрельцам повезло с оберегом в виде оптимизма – они умеют радоваться и верить в лучшее, даже когда, кажется, уже нет надежды. И это качество позволяет им легче преодолевать препятствия на пути.

По материалам сайта Рамблер