«Заподозрят в предыдущих незаконных списаниях»: эксперт ответила, что делать с найденной пластиковой картой

Стало известно, как поступать и что не стоит выполнять с чужой банковской картой.

Если вы нашли пластиковую карту другого человека, не стоит пытаться самостоятельно найти ее владельца.

«Это может повлечь уже проблемы для самого нашедшего. Ведь неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придется вам», – отметила Ольга Дайнеко в беседе с 1prime.ru.

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Дайнеко отметила, что нельзя находить владельца в социальных сетях. При таком раскладе нашедшего могут обвинить в незаконных действиях с банковской картой.