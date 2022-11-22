Карьеристы или домоседы: названы четыре знака, которым не нужны семья и брак

Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака трудно будет создать семью.
Трудоголики-Овны чаще других имеют по несколько браков. Все потому, что они постоянно стремятся к лучшему:
«Овен может увлечься, влюбиться и даже вступить в брак, но тут же начинает тяготиться своим семейным статусом и мучить себя сомнениями, правильно ли он поступил, и нужна ли ему вообще семья».
А вот Раки обычно не могут внутренне повзрослеть. Поэтому свою семью им создавать тяжело. Они любят обижаться и редко доверяют партнеру:
«Самый парадоксальный знак, с одной стороны тяготеющий к дому, семейному очагу и стабильным отношениям, с другой — не способный отказаться от своего «нагретого» места в родительском доме. Раку часто некомфортно в созданной им семье».
Водолеи очень свободолюбивы. Из-за стремления подчеркнуть индивидуальность им трудно строить серьезные отношения:
«Его тяготят быт и скучное однообразие жизни, он любит находиться среди людей, в центре событий, при этом являясь индивидуалистом, со своими, особыми представлениями об устройстве этого мира».
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«Козероги — известные трудоголики и карьеристы. Всю свою жизнь они посвящают профессиональной деятельности, и пока не займут в ней самую высокую позицию, не заводят серьезных отношений. Да и после этого они не готовы уделять достаточно времени семье, ставя перед собой все новые и новые цели и отправляясь на покорение новых вершин», – отметили специалисты для rsute.ru.