Карьеристы или домоседы: названы четыре знака, которым не нужны семья и брак

Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака трудно будет создать семью.

Трудоголики-Овны чаще других имеют по несколько браков. Все потому, что они постоянно стремятся к лучшему:

«Овен может увлечься, влюбиться и даже вступить в брак, но тут же начинает тяготиться своим семейным статусом и мучить себя сомнениями, правильно ли он поступил, и нужна ли ему вообще семья».

А вот Раки обычно не могут внутренне повзрослеть. Поэтому свою семью им создавать тяжело. Они любят обижаться и редко доверяют партнеру: