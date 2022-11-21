«Вплоть до уничтожения»: экстрасенс рассказала о татуировках, которые могут погубить человека

Татуировки

Татуировки. Фото: Global Look Press

Финалистка 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» дала совет тем, кто любит разрисовывать свое тело.

Участница популярной программы о мистических способностях людей Татьяна Шевченко назвала татуировки, которые не стоит набивать на себе.

Экстрасенс напомнила о сакральном значении рун. Поэтому Шевченко не советует рисовать их на теле. 

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Если набить руну неправильно, можно получить угрозу своей жизни. Негативное влияние ошибки при нанесении тату может даже привести к летальному исходу.

«Я вообще бы не стала наносить никакие руны, потому что это же очень концентрированная энергия и при неправильном нанесении она может начать работать с точностью до наоборот, вплоть до уничтожения тела человека», – рассказала Надежда Шевченко для fedpress.ru.

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