«Вплоть до уничтожения»: экстрасенс рассказала о татуировках, которые могут погубить человека

Участница популярной программы о мистических способностях людей Татьяна Шевченко назвала татуировки, которые не стоит набивать на себе.

Экстрасенс напомнила о сакральном значении рун. Поэтому Шевченко не советует рисовать их на теле.

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Если набить руну неправильно, можно получить угрозу своей жизни. Негативное влияние ошибки при нанесении тату может даже привести к летальному исходу.