Путин уже подписал закон: единое пособие получат беременные женщины и семьи с детьми

Также отмечается, что взамен пособия на ребенка и ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, теперь предусматривается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Подчеркивается, что если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, то пособие будет назначаться на каждого ребенка.

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По закону, при назначении пособия будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, учитывающая доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал. Так, размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Приятным бонусом будет то, что гражданам не придется собирать многочисленные справки для получения пособия, а родителям не придется ходить по инстанциям, стоять в очередях, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РФ рассказали, как человек, который остался без работы, может получить ежемесячную материальную помощь.