Компенсация за стаж! На какой бонус могут рассчитывать пенсионеры

Тем россиянам, у которых скопился длительный стаж (речь идет о пенсионерах), есть шанс получить компенсацию к 59 годам.
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Кто может рассчитывать на бонус от государства? И это пенсионеры, у которых есть машина. Не все граждане об этом знают, но при достижении определенного возраста и накоплении стажа вождения автомобилисты могут получить выгодные условия по оформлению страхования.
Оказывается, страховая премия по ОСАГО напрямую зависит как от возраста водителя, так и от его общего накопленного стажа на дорогах.
«К примеру, максимальную выгоду получат водители, которые достигли возраста 59 лет и накопили стаж в размере 14 лет», — уточнил пенсионный эксперт Сергей Власов.
Так, для такого водителя страховка будет идти уже со скидкой в 7%.
По материалам Primpress.ru.