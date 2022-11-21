Компенсация за стаж! На какой бонус могут рассчитывать пенсионеры

Какие привилегии получат пенсионеры. Фото: Global Look Press

Кто может рассчитывать на такую привилегию от государства?

Тем россиянам, у которых скопился длительный стаж (речь идет о пенсионерах), есть шанс получить компенсацию к 59 годам. 

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Кто может рассчитывать на бонус от государства? И это пенсионеры, у которых есть машина. Не все граждане об этом знают, но при достижении определенного возраста и накоплении стажа вождения автомобилисты могут получить выгодные условия по оформлению страхования.

Оказывается, страховая премия по ОСАГО напрямую зависит как от возраста водителя, так и от его общего накопленного стажа на дорогах.

«К примеру, максимальную выгоду получат водители, которые достигли возраста 59 лет и накопили стаж в размере 14 лет», — уточнил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Так, для такого водителя страховка будет идти уже со скидкой в 7%.

По материалам Primpress.ru.

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