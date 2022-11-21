В чем подвох, хотят наших денег? Российские банки подняли процентную ставку по вкладам

Банки стали активнее призывать население делать вклады. Финансово-кредитные учреждения заинтересованы в привлечении дополнительных средств. И поэтому в ноябре сразу несколько банков объявили о повышении процентной ставки по вкладам.

Как правило, улучшение условий касается долгосрочных депозитов. Их доходность в среднем выросла от 0,5 до 2,25 процентных пункта.

Как сообщается, уровень максимальной процентной ставки по вкладам в десяти крупнейших банках увеличивается уже второй месяц подряд, по итогам первой декады ноября показатель достиг 6,9 процента.

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