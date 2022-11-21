Возмущаться бесполезно, решение давно принято: россиянам напомнили о новом витке цен на коммуналку

Под занавес этого года стало известно, что с 2023 россиян ожидает рост цен практически на все коммунальные услуги.
Эксперты напоминают, что тарифы вырастут уже с первого декабря. Россияне получат платежки с новыми цифрами практически в каждой графе.
Подорожает горячее и холодное водоснабжение, газ, электричество, а также услуги по вывозу твердых бытовых отходов.
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По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, суммарно увеличение стоимости тарифов не должно превышать 9%.
По прежнему на льготы могут рассчитывать одиноко проживающие граждане и семьи с доходом ниже величины прожиточного минимума.
По материалам MK.RU.