Возмущаться бесполезно, решение давно принято: россиянам напомнили о новом витке цен на коммуналку

Под занавес этого года стало известно, что с 2023 россиян ожидает рост цен практически на все коммунальные услуги.

Эксперты напоминают, что тарифы вырастут уже с первого декабря. Россияне получат платежки с новыми цифрами практически в каждой графе.

Подорожает горячее и холодное водоснабжение, газ, электричество, а также услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

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