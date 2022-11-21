Россияне могут остаться без шампанского и икры на Новый год: цены ползут вверх запредельно

Росконтроль рассказал, какие продукты подорожают к Новому году. На первом месте стоят игристые вина. Они поднимутся в цене на 41,4%.

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Уже сейчас цена на отечественное шампанское выросла с 390 рублей до 500 рублей. Не исключено, что часть россиян будет вынуждена отказаться от дорого напитка на праздничном столе из-за такого скачка цен.

Запредельно также поднимутся в цене лососевые виды рыбы, в настоящее время килограмм деликатеса уже стоит на 27,64%. А к Новому году стоимость традиционной русской закуски поднимется еще на 10%.

Креветки поднялись в цене на 22,09%, икра лососевых рыб - на 12,5%.