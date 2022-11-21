Проверять не только срок годности! Как покупать крабовые палочки, чтобы не отравиться

Какими крабовыми палочками легко отравиться. Фото: Global Look Press

Крабовые палочки — один из популярных ингредиентов для новогодних салатов.

Скоро Новый год — все хозяйки страны порадуют домашних любимыми салатами.

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Одним из главных ингредиентов для блюд можно назвать крабовые палочки. Однако есть риск отравиться этим продуктом — и тогда весь праздник будет омрачен. 

О том, как правильно выбрать крабовые палочки, поделилась руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева.

Так, эксперт подметила, что палочки поступают на продажу в двух видах: замороженные и охлажденные.

В морозилке при минус 18 градусах этот продукт может лежать порядка 18 месяцев, а вот в обычном холодильнике срок хранения заметно уменьшается — всего 2–3 месяца.

Кроме того, при покупке очень важно искать на этикетке надпись, какие это палочки — замороженные или охлажденные. Так как важен и срок годности, и температурный режим хранения.

«В нашей практике случались случаи, когда мы находили в морозилке палочки, которые уже были просрочены, поскольку изначально они продавались как охлажденные», — добавила Васильева.

По материалам Vnimanie.pro.

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