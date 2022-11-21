Как правильно целоваться на морозе, чтобы не потрескались губы

Зима и морозы — вовсе не повод прекращать романтические свидания на улицах, в парках и скверах. Однако, отправляясь на встречу, неплохо бы помнить о том, что теплые объятия на морозе — это прекрасно, а вот поцелуями злоупотреблять не стоит.

«В зимнее время целоваться на улице не рекомендуется, ведь при морозе можно обветрить губки», — предостерегает косметолог, основатель центра LL Beauty Лана Аббасова.

И не только обветрить: губы могут потрескаться и доставлять очень неприятные и болезненные ощущения, а в особо сильные морозы не исключено примерзание губ.

Чтобы спасти губы от переохлаждения и трещин, зимой за ними нужно ухаживать особенно тщательно: увлажнять маской с медом, проводить еженедельное скрабирование и делать альгинатные маски. Применять обычные бальзамы для губ тоже можно, но в морозы этого недостаточно.

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«Бальзамы для губ хоть и немного увлажняют, но не восстанавливают», — приводит слова эксперта издание РИАМО.

По словам Аббасовой, зимой лучше заменить бальзам простым вазелином: он действует более эффективно.