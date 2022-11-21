Пока не взлетели цены! Какие продукты питания надо купить до Нового года

Какие продукты надо купить до Нового года. Фото: Global Look Press

Можно заметно сэкономить.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев поделился мнением о том, какие продукты стоит закупить до повышения спроса и цен. 

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Так, из деликатесов к новогоднему столу эксперт посоветовал приобрести импортные напитки, банку черной или красной икры, а также обратить внимание на долгохранящиеся продукты. В первую очередь это консервы — рыбные, мясные, бобовые, молочные, грибные, овощные и другие. Они не портятся и часто используются в качестве ингредиентов для разных блюд. 

По материалам News.ru.

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