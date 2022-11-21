Стало известно, где купить товары IKEA официально: у перекупщиков в разы дороже

Цены на продукцию IKEA будут выше декабрьских, но гораздо меньше, чем у перекупщиков.

Пока продажи IKEA на «Яндекс.Маркете» не начались, но желающие могут оставить свои заявки на сайте торговой площадки, нажав на кнопку «Подписаться». После этого потребителю придет письмо на электронную почту о старте продаж.

Источник: akket.com.