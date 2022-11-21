Стало известно, где купить товары IKEA официально: у перекупщиков в разы дороже

IKEA

 IKEA. Фото: Global Look Press

Крупный интернет-магазин предложил свои услуги.

Полюбившуюся россиянам шведскую мебель IKEA вскоре можно будет купить в маркетплейсе «Яндекс.Маркет». Онлайн-магазин официально выкупил оставшийся в России товар и теперь будет продавать на своих площадках.

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Цены на продукцию IKEA будут выше декабрьских, но гораздо меньше, чем у перекупщиков.

Пока продажи IKEA на «Яндекс.Маркете» не начались, но желающие могут оставить свои заявки на сайте торговой площадки, нажав на кнопку «Подписаться». После этого потребителю придет письмо на электронную почту о старте продаж.

Источник: akket.com.

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